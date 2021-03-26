Sivas'ta vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

DHA 26 Mart 2021 Cuma 12:54 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 12:54

Olay, dün gece saatlerinde, Zara'ya bağlı Ekinli köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öne sürülen Burhan Aydın, babası Şaban Aydın ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Aydın, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şaban Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise Burhan Aydın'ı gözaltına aldı. Şaban Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Baba ve oğlunun köyde birlikte yaşadıkları, olay sırasında evde başka birinin bulunmadığı öğrenildi.