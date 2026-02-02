İSTANBUL 8°C / 2°C
Sivas'ta yanan binada 26 kedi telef oldu

Sivas'ta 2 katlı evde çıkan yangında 26 kedi telef olurken, 10 kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 00:29 - Güncelleme:
Sivas'ta yanan binada 26 kedi telef oldu
Edinilen bilgiye göre, Çarşıbaşı Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler binaya girdiklerinde içeride çok sayıda kedi olduğunu gördü.

26 kedinin dumandan etkilenerek telef olduğu tespit edilirken, 10 kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kediler tedavi edilmek üzere gönüllü bir veterinere teslim edildi.

Yanan evdeki kedileri N.H. isimli hayvanseverin beslediği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

