Güncel

Sivas'ta zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 09:42
Sivas'ta zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

S.K. (47) yönetimindeki 60 ABB 703 plakalı kamyon, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında devrildi. A.A'nın (44) kullandığı 27 BCC 038 plakalı otomobil de devrilen kamyona çarptı.

Y.A. (35) idaresindeki 44 AIE 697 plakalı tır, devrilen kamyona ve otomobile çarparken, İ.Ç'nin (58) kullandığı 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsü ise otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler S.K, A.A, Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. (15) ile otomobilde bulunan A.A. (9), E.H. (42), T.S. (12) ve H.S. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

