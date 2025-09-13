İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 10 yaralı, çocuğun durumu ağır

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 3 yaşındaki A.İ.Ö.'nün durumu ağır olarak bildirildi.

IHA13 Eylül 2025 Cumartesi 23:44 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyü mevkiinde meydana geldi. E.Ö. (38) yönetimindeki 16 ACL 69 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, M.Y. idaresindeki 58 SC 767 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilirken, arkasından gelen S.B.'nin (25) kullandığı 28 AE 006 plakalı Tofaş marka otomobil ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparken yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y, F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö. (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki A.İ.Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

