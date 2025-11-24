İSTANBUL 18°C / 9°C
Güncel

Sivas'taki maden göçüğünde 8. gün: Arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesindeki demir madeni ocağında meydana gelen göçükte kaybolan şantiye müdürünü arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor.

24 Kasım 2025 Pazartesi 09:39
Sivas'taki maden göçüğünde 8. gün: Arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 8. günde de devam ediyor.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri katılırken Kızılay ekipleri de alandaki personele lojistik destek sağlıyor.

Yıldırım'ın bulunduğu bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

