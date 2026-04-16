  • Siverek saldırısında son durum: Yaralananlar taburcu edildi
Siverek saldırısında son durum: Yaralananlar taburcu edildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek'teki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 10 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu. Hastanede kalan 6 yaralıyı ziyaret eden Vali Şıldak, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtti.

16 Nisan 2026 Perşembe 14:47
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Siverek'te düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenleri hastanede ziyaret ettiğini belirtti.

Tedavisi tamamlanan 10 kişinin taburcu edildiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Şu anda hastanelerde tedavileri devam etmekte olan 6 yaralımız bulunuyor. Şükürler olsun 10 vatandaşımız, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavileri süren yaralılarımızın sağlık durumları iyi. Bir öğrencimizin ise tedavi süreci olumlu şekilde ilerliyor. Kıymetli aileleri ile de bir araya geldiğimiz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyor, yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."

