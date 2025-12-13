Siverek'te binada yangın paniği: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Güzelşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir apartmanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.