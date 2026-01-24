Siverek'te facianın eşiğinden dönüldü: Hastaneye kaldırıldılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 13 kişi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 146. Sokak üzerinde bulunan ikamette yaşayan ve aralarında 5 çocuğun da bulunduğu grup; mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin baş göstermesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese sağlık ve emniyet birimleri yönlendirildi. Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendirilen 13 kişi, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Olayın ardından binada güvenlik önlemleri alınırken, yetkili doğal gaz firmasına bağlı teknik ekipler adrese intikal etti. Dairedeki tesisat ve olası sızıntı kaynakları üzerinde detaylı inceleme başlatan ekipler, olayın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.