İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siverek'te facianın eşiğinden dönüldü: Hastaneye kaldırıldılar
Güncel

Siverek'te facianın eşiğinden dönüldü: Hastaneye kaldırıldılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
Siverek'te facianın eşiğinden dönüldü: Hastaneye kaldırıldılar
ABONE OL

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 13 kişi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 146. Sokak üzerinde bulunan ikamette yaşayan ve aralarında 5 çocuğun da bulunduğu grup; mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin baş göstermesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese sağlık ve emniyet birimleri yönlendirildi. Doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendirilen 13 kişi, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Olayın ardından binada güvenlik önlemleri alınırken, yetkili doğal gaz firmasına bağlı teknik ekipler adrese intikal etti. Dairedeki tesisat ve olası sızıntı kaynakları üzerinde detaylı inceleme başlatan ekipler, olayın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.