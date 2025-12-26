İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8487
  • EURO
    50,7341
  • ALTIN
    6162.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siverek'te feci çarpışma: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Siverek'te feci çarpışma: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

IHA26 Aralık 2025 Cuma 01:17 - Güncelleme:
Siverek'te feci çarpışma: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Kaza, Siverek-Viranşehir Karayolu'nun Şekerli Mahallesi yakınlarında bulunan "Hemo" Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Siverek yönüne seyir halinde olan Ramazan B. (61) idaresindeki 34 END 519 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan C. (38) yönetimindeki 14 AH 087 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Ramazan B. ve Ercan C. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ali T. (36), Abdülkadir C. (6), Emine C. (39), Ramazan C. (31) ve Cansu C. (5) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Cansu C. ile sürücü Ercan C.'nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer 5 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.