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Siverek'te ölümlü kavga: 1 cenaze 3 tutuklama

Siverek'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 34 yaşındaki Şeyhmus Herdem yaşamını yitirdi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

IHA6 Haziran 2025 Cuma 19:30 - Güncelleme:
Siverek'te ölümlü kavga: 1 cenaze 3 tutuklama
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Olay, 2 Haziran 2025 tarihinde Siverek ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 34 yaşındaki Şeyhmus Herdem ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Herdem hayatını kaybetti.

Yaşanan cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin saklandığı adresler tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından 6 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda, N.M., M.S., A.A., N.K., M.D. ve C.B. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M., M.S. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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