Siverek’te otomobil devrildi: 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Kahta karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Yaşar Zerey (45) yönetimindeki 07 MVE 26 plakalı otomobil, kontrolden çıktı ve taklalar atarak devrildi. Kazada; hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed Maruf Zerey, Muhammed Said Zerey ve Zeynep Öztürk yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.