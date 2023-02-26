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Siverek'te riskli yapıların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

TRT Haber26 Şubat 2023 Pazar 02:22 - Güncelleme:
Siverek'te riskli yapıların yıkımına başlandı
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Abdalağa Mahallesi'nde yıkılma riski bulunan cami minaresinde yapılan kontrollerin ardından yıkım kararı alındı.

Sabah saatlerinde polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken cami etrafında bulunan evler boşaltıldı.

Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Abdalağa Camisinin minaresinin yıkımına kontrollü olarak başlandı.

Vinç yardımıyla minarede çalışma yapan ekipler, çevredeki yapıların zarar görmemesi için kerpiçleri kırıcılarla yıkıyor.

Depremde hasar gören minarenin risk taşıdığını belirten Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil Bilgiç, ekiplerin yıkımı kontrollü olarak yaptığını söyledi.

Çevrede gerekli önlemlerin alındığını aktaran Bilgiç, yıkım kararları alındıkça çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

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