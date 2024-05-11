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Sivil havacılık meteorolojisi hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Türk hava sahası içerisinde verilen sivil havacılık meteorolojisi hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:44 - Güncelleme:
Sivil havacılık meteorolojisi hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), vatandaşların uçuş güvenliğinin sağlanabilmesi için havacılık meteorolojisi hizmetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre 7/24 esasında yürütülmesi amacıyla hazırlanan "Hava Seyrüsefer Alanında Verilen Meteorolojik Hizmetler Hakkında Yönetmelik (SHY-MET)" çalışmaları sonuçlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından imzalanan Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, meteorolojik bakımdan uçuş emniyeti ve güvenliğinin sağlanması ile Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdindeki sivil havacılık meteorolojisi hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi için gerekli usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik uyarınca sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu meteorolojik hizmetler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün kural, tavsiye ve standartları çerçevesinde yürütülecek.

Yönetmelikle sivil havacılık meteorolojisi hizmetlerinde görev alan personelin nitelik, yetkinlik ve yeterlilikleri ile ilgili konularda da düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, havalimanlarında çalışan personelin yetkinliğinin ulusal ve uluslararası standartlarda olması sağlanacak.

Havalimanlarında verilen meteorolojik hizmetler de yapılan düzenlemeyle tanımlanmış oldu. Yönetmelikle ayrıca sivil havacılığa hizmet veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, SHGM ve MGM arasındaki koordinasyon ve işbirliği belirli standartlara bağlandı. Böylece söz konusu kurumlar arasındaki faaliyet ve işbirlikleri daha anlaşılır ve hızlı yürütülecek.

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