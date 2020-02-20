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Şivlilik 2020 ne zaman, ayın kaçında? Şivlilik geleneği nedir?

Şivlilik 2020 ne zaman, ayın kaçında? Şivlilik geleneği nedir? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şivlilik, Konya'da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneği olarak biliiyor. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne kadar uzanan en eski dini geleneklerden biri olan 'Şivlilik' kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor. Şivlilik geleneğine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

20 Şubat 2020 Perşembe  16:16 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:16

Şivlilik 2020 ne zaman, ayın kaçında? Şivlilik geleneği nedir? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şivlilik, Konya'da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneği olarak biliniyor. Konya'da bu güne “ilk namaz” adı da veriliyor. Kandil gecesi kutlama geleneği Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim'den (1566-1574) itibaren devam ettiriliyor. Şivlilik geleneğine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ŞİVLİLİK 2020 NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Regaip Kandili, bu yıl 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Dolayısı ile şivlilik de 26 Şubat Çarşamba akşamına denk geliyor.

ŞİVLİLİK GELENEĞİ NEDİR?

Şivlilik, Konya’da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğidir. Konya’da bu güne “ilk namaz” adı da verilir.

Kandil gecesi kutlama geleneği Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim’den (1566-1574) itibaren sürdürülmektedir.

Kandilden bir hafta önce çocuklar, gece sokağa çıkarak bu günün geleceğini, trampetlerle, kavallarla, fenerlerle mahalle mahalle dolaşarak haber verirler. Fenerini alan çocuk sokağa çıkar, yol ortasına gerilen ipe fenerini asar, bütün dükkanlar rengârenk, irili ufaklı karpuz, davul, sünme, kuyruklu ismi verilen kağıt fenerlerle, mumlarla donatılır. Çocuklar yakılan ateşin etrafında halka olur ve fener alayına katılırlar.

Ev sahibi önceden hazırlanan kuru üzüm, leblebi, incir, iğde gibi çerezlerden ve günümüzde daha çok şekerlemelerden çocuklara dağıtır. Aynı gün, hemen her evde, yağda kızartılmış mayalı hamurdan “bişi” yapılır ve yufkaların arasına konur. Buna pekmezle yapılmış un helvası ilave edildiği de olur. Bişiler komşulara dağıtılır. O gün erkekler ise mahallenin camiinde mum yakar. İkindi ile akşam namazı arasında mezar ziyaretleri yapılır, yatsı namazında camilerde mevlit okunur. Şivlilik günü aile büyükleri, komşu ve akraba ziyaretleri yapılır, “namazın mübarek olsun” temennisinde bulunulur. Bu ziyaretler sırasında önce yemek, ardından da çerez ve meyvelerden oluşan şivlilik ikramı yapılır.

Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği şivlilik, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenek olarak geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir.

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