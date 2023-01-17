Şivlilik ne zaman 2023? sorusunun yanıtı, Konya'da yapılacak olan Şivilik kutlamalarına hazırlık kapsamında merak ediliyor. Şivlilik, Üç ayların başlangıcı olan Receb ayının ilk günü kutlanan Konya'ya özgü bir gelenektir. Konya Büyükşehir Beledyesi, üç ayların gelişi dolayısıyla kutlanan Şivilik için her sene binlerce çocuğa Şivililk çantası dağıtmaktadır. Peki Şivlilik ne zaman 2023? Konya Büyükşehir Belediyesi Şivlilik hediyeleri ne zaman verilecek?

ŞİVLİLİK NE ZAMAN 2023?



Mübarek üç ayların gelişi vesilesiyle Konya'da yüzyıllardır sürdürülen ve şehirde ayrı bir heyecan oluşturan "Şivlilik" geleneği, bu yıl da coşkuyla bütünşehirde yaşatılıyor.

Şivilik, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili sabahı kutlanır. Bu sene Regaip Kandili, 26 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Yani 2023 Şivilik 25 Ocak Çarşamba akşamı fener alayı ile birlikte başlayacak. Perşembe günü ise çocuklar Şivliliklerini toplayacak.

Konya Büyükşehir Beledyesi, üç ayların gelişi dolayısıyla kutlanan ve bir Konya geleneği olan Şivillk için her sene binlerce çocuğa Şivililk çantası dağıtmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şivlilik hediyeleri ne zaman verilecek?

Çocukların şivilik hediyeleri, öğrenclerin yarıyıl tatil için karnelern alacağı 20 Ocak Cuma günü okullarında teslim edilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 123 bin 682 çocuğa şivilik hedyesi verildiğini, şivilik ve fener alayı kapsamında bugüne kadar toplam hediye verlen çocuk sayısının ise 332 bn 187 olduğunu açıklamıştı.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahı çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı bir etkinlik olan Şivlilik, Konya'da 'ilk namaz' adıyla anılır.

Bir Konya geleneği olan Şivlilik, her sene şehirde birlik ve beraberlik içinde kutluyor.

Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır sürdürülüyor.

Konya'da Şivilik kutlamaları Regaib Kandilinden bir gün önce Fener Alayı ile başlar. Akşam fenerleгini ellerine alan çocuklar, anne ve babalarıyla beraber sokaklara çıkarak fenerlerini yakıp neşeyle sokakları dolaşır. Ertesi gün ise Şivilik günüdür.

Regaib Kandilinin sabahında, ellerine poşet ve torbalarını alan çocuklar, ev ve iş yerlerni dolaşarak büyüklerinin kandillerini kutlar, "Şivilik" dye bağırır. Ev sahipleri önceden hazırladıkları şekerleme, bisküvi gibi hediyeleri çocuklara ikram eder.