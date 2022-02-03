3 Şubat 2022 Perşembe 13:46 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:46

Şivlilik geleneği bu yıl da sürdürülüyor. Şivlilik, üç ayların başlamasıyla birlikte; Çocukların eğlenmesine, kaynaşmasına ve kültürel değerleri anlamasına vesile olan bir gelenektir. Konya'da sürdürülen Şivlilik geleneği ile ilgili "Şivlilik nedir? Fener alayı ve şivlilik ne zaman 2022?" gibi sorular gündeme geldi. İşte Şivlilik geleneği ile ilgili detaylar...

ŞİVLİLİK NEDİR?

Şivlilik' kelimesinin kökeni tam olarak bilinmese de en güçlü tahmin, yöresel dilde "şivlilik"in, "kandil" anlamına geldiği yönündedir.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocukların kapı kapı dolaşarak şeker, çikolata gibi ürünleri toplamasından oluşan geleneğe Şivlilik denir. Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya başlayan gecede Regaip Kandili sabahı çocuklar tarafından yapılan kandil kutlama geleneğidir.

Şivlilik, Anadolu'muzda sadece Konya'da kutlanır. Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembe gecesi ve Regaip Kandili sabahı yapılan bu kutlamalara "ilk namaz" adı da verilir.

FENER ALAYI VE ŞİVLİLİK NE ZAMAN 2022?

Bu yıl şivlilik, Çarşamba günü fener alayı ile başladı. Yıllardır sadece Konya'da sürdürülen bu gelenek dolayısıyla Regaip Kandili sabahında erken saatlerde sokaklara çıkan çocuklar, gruplar halinde komşularından "şivlilik" adı verilen şekerlemeleri istedi.

ŞİVİLİK GELENEĞİ HAKKINDA

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata toplar.

Kandil günü sabahı çocuklar ellerine torbalarını alarak

"Şivli şivli şişirmiş

Erken kalkan pişirmiş

İki çörek bir börek

Bize şivlilik gerek"

şeklinde mani söyleyerek komşularının kapılarını çalarlar.

Çocuklara şeker, leblebi, iğde, erik kurusu, elma kurusu gibi yiyeceklerden verilir.

Şivlilik geleneği ile çocuklara değerli oldukları hatırlatılır ve çocuklar bunu bir ömür unutmazlar. Fener alayı akşamı doyasıya çocuklar eğlenir.

Yüzyıllardır süregelen şivlilik geleneği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor. Bu geleneğin sürdürülmesinin önemli bir katkısı olan Konya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de hediyelerini hazırladı.

Konya şivlilik başvurusu ile bu yıl da binlerce hediye kutusu vatandaşlarla buluşturulacak. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, şivlilik kutusu için başvurular Şubat ayının ilk günlerinde başlayacak. Belediye bu yıl şivlilik hediyesi sayısını yükselterek 100 bine çıkardı. Başvurusu kabul edilen 100 bin çocuğa şivlilik kutusu dağıtılacak. Çocukların yaşının 5-10 arası olması gerekiyor.