Sivrihisar'da feci kaza: Karşı şeride geçen otomobil 4 can aldı

Eskişehir-Ankara karayolunun Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen araca çarptı. Feci kazada her iki aracın sürücüleri ve iki yolcu hayatını kaybetti.

IHA6 Nisan 2026 Pazartesi 00:01
Eskişehir-Ankara karayolunda yaşanan feci trafik kazası 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir otomobilin karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu her iki aracın sürücüleri ve birer yolcusu olay yerinde can verdi.

KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL FACİAYA YOL AÇTI

Eskişehir-Ankara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobile başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 46 ALS 749 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki 06 FRE 823 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 46 ALS 749 plakalı otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S'in 06 FRE 823 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.'ın hayatını kaybettiği belirledi. Ayrıca araçlarda bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.

  • Sivrihisar trafik kazası
  • Eskişehir-Ankara yolu kaza
  • Sivrihisar Yeniköy
  • trafik kazası 4 ölü
  • kafa kafaya çarpışma

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
