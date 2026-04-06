Sivrihisar'da feci kaza: Karşı şeride geçen otomobil 4 can aldı

Eskişehir-Ankara karayolunda yaşanan feci trafik kazası 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir otomobilin karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu her iki aracın sürücüleri ve birer yolcusu olay yerinde can verdi.

KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL FACİAYA YOL AÇTI

Kaza, Sivrihisar ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali G. idaresinde Eskişehir istikametine doğru seyir halinde olan 46 ALS 749 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih A. idaresindeki 06 FRE 823 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, 46 ALS 749 plakalı otomobilin sürücüsü Ali G. ve yolcu koltuğunda bulunan Mevlüt S'in 06 FRE 823 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih A. ve yolcu olarak bulunan babası Hasan A.'ın hayatını kaybettiği belirledi. Ayrıca araçlarda bulunan 2 kişi de ağır yaralandı. Cenazeler, olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlattı.