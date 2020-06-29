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Sivrisinekten Korona bulaşır mı? SON DAKİKA corona virüsü açıklaması!

Yaz geldi ve koronavirüs karantina kuralları esnetildi. Fakat elimizde olmayan nedenlerle başka vücutlarla teması olan canlıların tenimize teması söz konusu... Bunların başında da sivrisinekler geliyor. Peki sivrisinekten korona bulaşır mı? İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara'nın son dakika corona virüsü ve sivrisinekten bulaş riski

29 Haziran 2020 Pazartesi  00:32 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 00:32
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Corona virüsü pandemisi için oluşturulan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda görev alan Prof. Dr. Ateş Kara, sivrisinekten korona bulaşır mı sorusunu yanıtladı. Koronavirüsün sinekler ve iğnelerinde barınan kan örnekleri ile bulaştığına ilişkin iddialara açıklık getiren Kara yaz dönemi için önemli bilgiler verdi. 

SİVRİSİNEKTEN KORONA BULAŞIR MI?

Prof. Dr. Ateş Kara, kendisine ait sosyal medya sayfasından, sivrisineklerden corona virüsü bulaştığına ilişkin korku ve iddialarla ilgili değerlendirme ve açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara, yaptığı korona paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"SİVRİSİNEKTEN YA DA EV SİNEKLERİNDEN KORONA BULAŞMAZ"

Corona virüsü bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Buna dair resmi bir veri söz konusu değil.

CORONA VİRÜSÜNÜN BULAŞMA RİSKİ HALA AĞIZ, NEFES VE DAMLACIK... 

Esasen olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta.

VE ELLERİMİZ...

Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir.

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