Siyahi öğrencinin üzerine basarak fotoğraf çeken öğretmen görevden uzaklaştırıldı

23 Nisan 2021 Cuma 10:06 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 10:06

Teksas, Greenville'deki Lamar İlköğretim Okulu'ndan bir kadın öğretmen, Derek Chauvin'in George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunduğu gün, siyahi bir öğrencinin boynuna ayağıyla bastırdı. Öğrencinin fotoğrafını çekerek, velisine gönderdi

Adı açıklanmayan öğretmenin, öğrencinin annesinin arkadaşı olduğu ve şaka olarak gönderdiği açıklandı.

Anne, NBC 5 News'e yaptığı açıklamada, "Aslında buna güldüm, Hakkında hiçbir şey düşünmedim. Ancak daha sonra fotoğraf beni rahatsız etmeye başladı." dedi. Ancak öğretmenin ırkçı ve kötü niyetli olmadığını söyledi.

TRT Haber'in derlediği habere göre, öğrencinin babası ise, "Gördüğüm andan itibaren hoşuma gitmedi, Şuanda dünyada yaşananlar dalga geçilecek şeyler değil." dedi.

Velilerin okuldan öğretmeni kovmamasını istemesine rağmen, okul yönetimi dava sonuçlanana kadar öğretmeni görevden uzaklaştırdı.