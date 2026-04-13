TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un töreni düzenlendi

İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından 25 Aralık'ta hastaneye kaldırılan TBMM Eski Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, 11 Nisan günü 92 yaşında hayatını kaybetti. Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu , Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı siyası parti genel başkanları, Cindoruk'un ailesi, yakınları, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Cindoruk'un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.