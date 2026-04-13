İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7188
  • EURO
    52,3538
  • ALTIN
    6801.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un töreni düzenlendi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, son yolculuğuna uğurlandı.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
ABONE OL

İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından 25 Aralık'ta hastaneye kaldırılan TBMM Eski Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, 11 Nisan günü 92 yaşında hayatını kaybetti. Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu , Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı siyası parti genel başkanları, Cindoruk'un ailesi, yakınları, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Cindoruk'un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.