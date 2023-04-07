Siyasi kulisleri heyecanlandıran kare! Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yedili Masa'nın ortak adaylığına itiraz eden isimlerden biri olarak zehir zemberek açıklamalar yaparak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu'yla iftarda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güloğlu, Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

GÜLOĞLU'NDAN AĞIRALİOĞLU'NA: DİK DURUŞU İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Görüşmenin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Güloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Millet ittifakı ve terör sevicilerin son dönemde yaptığı politikalar ve açıklamalarına karşı milli ve vatansever duruşu ile tepki gösteren vekilimiz, dostum Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldik. Kendisine gösterdiği bu vatansever ve dik duruşu için tekrar teşekkür ediyorum."

Yavuz Ağıralioğlu, 28 Mart 2023'te İYİ Parti'den istifa etmişti. İstifasının gerekçesi olarak Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını göstermişti. Ağıralioğlu, daha sonra Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamıştı.