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Siyasi liderlerin nerelerde oy kullanacağı belli oldu

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde siyasi parti liderleri ve adayların oy kullanacağı yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak.

DHA27 Mart 2024 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
Siyasi liderlerin nerelerde oy kullanacağı belli oldu
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Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu'nda oyunu kullanacak. Özel, seçim sonuçlarını Ankara'ya gelerek genel merkezden takip edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulunda oyunu kullanacak ve seçimi MHP Genel Merkezi'nden takip edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oyunu Ankara'da Bilkent Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda kullanıp, ardından seçim sonuçlarının takibi için genel merkeze geçecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da Nejat Sabuncu İlkokulu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'nda, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yine Ankara'da Çankaya Lisesi'nde oy kullanacak. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda sandığa gidecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, AK Parti adayı Murat Kurum, Kağıthane İmece Okulu'nda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok, Kocatepe İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

  • Mahalli İdareler Seçimleri
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  • Adaylar
  • oy kullanacak yerler

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