Seçimlere CHP listelerinden giren Deva ve Gelecek Partisi'nin birleşme için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Seçimlerden hüsranla ayrılan 7'li koalisyonun kazananı küçük ortaklar olmuştu.

CHP listelerinden seçime giren Deva Partisi Meclis'e 15 milletvekili sokarken, Gelecek Partisi de 10 milletvekiliyle TBMM'de temsil hakkı kazandı.

CHP'den ayrılarak Meclis'te kendi gruplarını kuran iki partiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEVA VE GELECEK BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

CHP listelerinden seçimlere katılan Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşmesi için görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

'EŞ BAŞKANLIK YA DA ONURSAL GENEL BAŞKANLIK' FORMÜLÜ

Sözcü gazetesi Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, "Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse 'Eş başkanlık' döneminin yanı sıra Davutoğlu'na 'Onursal genel başkanlık' unvanı da verilebilir" diye yazdı.

SAADET PARTİSİ'NİN DE GRUPTA YER ALMASI HEDEFLENİYOR

Öte yandan iki partinin genel başkanları arasında görüşmeler sürerken TBMM'de daha güçlü bir temsil heyetine sahip olabilmek için Saadet Partisi'nin de grupta yer alması hedefleniyor.

Bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.