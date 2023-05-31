Siyasi vurgun sonrası beklenen oldu! ''CHP'ye istifa dilekçemizi verdik''

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz.
6'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs sonrası sosyal medya hesabından CHP listesinden TBMM'ye giren vekilleriyle görüştüğünü duyurmuş, Davutoğlu'nun bu paylaşımı CHP'li seçmenlerin tepkisi çekmişti. Davutoğlu söz konusu paylaşımı silmek zorunda kalmıştı.Ancak tepkiler Gelecek Partililerin CHP'den istifa etmesini engelleyemedi.
2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkarmış olan CHP, 2023 seçimlerinde vekil sayısı 13 azalarak 133 milletvekili ile yola devam edecek.