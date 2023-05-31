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Siyasi vurgun sonrası beklenen oldu! ''CHP'ye istifa dilekçemizi verdik''

Yüzde 1'lik katkı sağlamadan CHP'den 40 milletvekili koparan 6'li koalisyonun küçük ortaklarında Gelecek Partisi bekleneni gerçekleştiriyor. CHP listesinden milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ, 'Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz.' dedi. Öte yandan Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs seçimleri sonrası yaptığı paylaşımla CHP'li seçmenlerin tepkisi çekmiş ve tweeti silmek zorunda kalmıştı. Ancak tepkiler Gelecek Partililerin CHP'den istifasını engelleyemedi.

IHA31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Siyasi vurgun sonrası beklenen oldu! ''CHP'ye istifa dilekçemizi verdik''
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14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren 6'lı koalisyonun küçük ortaklarından Gelecek Partisi yüzde 1 bile katkı sağlamadan 10 milletvekili çıkarmıştı. Koalisyonda beklenen oldu. CHP listesinden vekil seçilen Gelecek Partililer istifa edeceklerini duyurdu.

"10 MİLLETVEKİLİ ARKADAŞ OLARAK CHP'YE İSTİFA DİLEKÇELERİMİZİ VERDİK"

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz.

DAVUTOĞLU'NUN PAYLAŞIMI CHP'LİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

6'li koalisyonun küçük ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 Mayıs sonrası sosyal medya hesabından CHP listesinden TBMM'ye giren vekilleriyle görüştüğünü duyurmuş, Davutoğlu'nun bu paylaşımı CHP'li seçmenlerin tepkisi çekmişti. Davutoğlu söz konusu paylaşımı silmek zorunda kalmıştı.

Ancak tepkiler Gelecek Partililerin CHP'den istifa etmesini engelleyemedi.

CHP'NİN VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkarmış olan CHP, 2023 seçimlerinde vekil sayısı 13 azalarak 133 milletvekili ile yola devam edecek.

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