Siyasilerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasiler de günün anlam ve önemine dair paylaşımlarda bulundu.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Millî Mücadelemizin ilk adımının atıldığı tarihin gençlerimize armağan edilmiş olması, bütün dünyaya verilen en önemli mesajdır." ifadesini kullandı.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Kurtuluş mücadelesinin Başkomutanı ve kuruluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi saygı,rahmet ve dua ile anıyorum.

Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19 Mayıs söz konusu olunca 85 milyon hepimiz genciz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayasıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs 1919, istikbalimize yön verdiğimiz gün. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bu günü, Milli Mücadele'nin 104. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde kutluyor, başta Atatürk olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs söz konusu olunca 85 milyon hepimiz genciz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL:



Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Nene Hatunların, Şahin Beylerin, Hasan Tahsinlerin, Yörük Ali Efelerin, vatanı için canlarını feda etmiş on binlerce vatan evladının kanlarıyla sulanmış bu topraklar biliyor ve inanıyoruz ki sonsuza kadar yaşatılacaktır. Asil Türk milleti bölücü teröristlere, onların siyasi uzantılarına, dahili ve harici bedhahlara, işbirlikçi sahte milliyetçilere dün olduğu gibi bugün de fırsat vermeyecektir. 104. yılda sonra gerçekleşen 14 Mayıs seçimleri bunun ilk tokadı, 28 Mayıs ise son yumruğu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Sporu Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER:



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özer, mesajında, 19 Mayıs'ın, bağımsızlığından vazgeçmeyen, "İlle de hürriyet" diyerek zulme başkaldıran bir büyük milletin kurtuluşa attığı ilk adım, mukaddes bir yola çıkmadan önce çekilen derin bir nefes, her yaştan gencin dilindeki umut dolu türkü olduğunu vurguladı.

"Yanındaki yılın adı değişse de 19 Mayıs, manası bu aziz vatan için aynı kalacak bir nirengi noktasıdır." ifadesini kullanan Özer, mesajında gençlere şöyle seslendi:

"Sizler o manayı ve hürriyet ateşini bugün bilimin ve aklın ışığına, kültür ve sanatın iyileştirici ufkuna, ortak değerlerimizin birleştirici ruhuna dönüştürecek; her ne iş yapıyorsanız o alanda yorulmaksızın çalışıp üretecek; ülkemiz ve insanlık için daima her şeyin en faydalısını yapma gayretinde olacaksınız. 19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere aynı heyecanla taşıyacak olanlar sizlersiniz. Buna inancımız tamdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşalenin aydınlığında, onu ve fikirlerini özümseyerek yolunuzu çizecek ve bu ülkeyi müreffeh yarınlara sizler ulaştıracaksınız. Asırlardır bağımsız yaşadığımız, her köşesinde ecdadımızdan bir parça olan bu kutsal topraklar, ilelebet milletimizin geleceğine yani sizlere emanettir."

Özer, Bakanlık olarak gücünü tarihinden alan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bilinçli gençler yetiştirmenin, öncelikli görevleri olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını kaydetti.

AİLE BAKANI DERYA YANIK:

19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelesini bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Büyük Türkiye için vermeye devam ediyoruz.

Gençliğimize ithaf edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

Türk gençliğine inanıyoruz, güveniyoruz.

Tarihimizden aldığımız güçle, 19 Mayıs ruhunu yaşatarak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.

Bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

İstiklâl ve hürriyet uğruna verdiğimiz Milli Mücadelenin ilk adımını attığımız #19Mayıs'ın gururunu yaşıyoruz.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum.

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türk gençliğini tebrik ediyor, birlikte çok daha güçlü olduğumuzu ifade ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: "Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur."

Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.

BAYKAR GRUBU:

Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı #19Mayıs1919'un 104. yıl dönümünde milli mücadelenin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

BBP GENEL BAŞKANI DESTİC:



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 104. yılında, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor, milletimizin ve Türk gençliğinin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."