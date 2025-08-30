Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında bir mesaj yayımladı. Kalın mesajında, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının, azim ve kararlılıkla taçlandığı 30 Ağustos zaferinin 103'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz" dedi.

Tarih boyunca nice badireleri birlik, beraberlik ve inançla aşan milletin bugün de aynı kararlılık ve ferasetle geleceğe yürüdüğünü aktaran Kalın, "MİT olarak, bu kutlu mirasın sorumluluğuyla; devletimizin bekası, milletimizin güvenliği ve bağımsızlığımızın teminatı için görevimizi büyük bir gayret ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Nasıl ki 30 Ağustos yeniden dirilişin ilanıysa, 'Türkiye Yüzyılı' da bu ilanın, en güzel satırlarıdır. 30 Ağustos, zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen aziz milletimizin destanıdır." ifadelerini kullandı.

Mayıslar bize, istiklalimiz için çıkılan o kutlu yolu, atılan o ilk büyük adımı, 19 Mayıs'ı...



Nisanlar, halkımızın iradesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını, 23 Nisan'ı...



Ekimler, ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyetimizi, 29 Ekim'i...



Ağustoslar ise...

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Tarih boyunca kazandığımız her bir zafer bize; bağımsızlığın değerini, özgürlüğün kıymetini, millet olmanın ne denli büyük bir güç olduğunu hatırlatıyor.



Ülkemizin daha güçlü yarınlarına ulaşmasında hepimizin azimle çalışması, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmesi, ortak... pic.twitter.com/EzX70ABiPp — Burhanettin Duran (@burhanduran) August 29, 2025

BAKAN KURUM'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Kurum, yayımlandığı mesajında, 30 Ağustos'un bir diriliş destanı olduğunu belirtti.

30 Ağustos bir diriliş destanıdır.



Bu milletin onur nişanesi, bağımsızlık mücadelemizin en kıymetli simgesi, kutlu tarihimizin dönüm noktasıdır.



#30AğustosZaferBayramı'mız kutlu olsun. ����



Başta Büyük Taarruz'un lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları... pic.twitter.com/60hBfYExPe — Murat KURUM (@murat_kurum) August 30, 2025

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NI KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun!����



Bu büyük destanı aziz milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tarihin her döneminde fedakârca vatan müdafaasında bulunan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

#30AğustosZaferBayramı



#30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/xJ5hqMenQn — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 30, 2025

BAKAN ERSOY, ATATÜRK'ÜN İLK KEZ YAYINLANAN GÖRÜNTÜ KAYDINI PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntü kaydını paylaştı.

İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.



30 Ağustos Zaferi'nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken,

Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez... pic.twitter.com/4ZsxlKqa2K — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 30, 2025

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkanlıktan yayımlanan mesajda, aziz milletin büyük bir cesaretle mücadele vererek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü idrak etmenin onur ve heyecanının yaşandığı vurgulandı.

Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür. https://t.co/LkL7DhYsXC pic.twitter.com/BJsHEaEBXC — Diyanet (@diyanetbasin) August 30, 2025

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI IŞIKHAN'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istikbali uğruna mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadesini kullandı.