10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
  • Güncel
  Siyasilerden Halil Şıvgın için başsağlığı mesajı
Güncel

Siyasilerden Halil Şıvgın için başsağlığı mesajı

Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Şıvgın için başsağlığı mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.' dedi.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 14:54
Siyasilerden Halil Şıvgın için başsağlığı mesajı
Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şıvgın'ın cenaze programının henüz netleşmediği bildirildi.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: Önemli mevkilerde milletimize hizmet etmiş, Sağlık Bakanlığı görevinde bulunmuş Halil Şıvgın hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KÜRŞAD ZORLU: Ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet ve siyaset adamlarından değerli büyüğüm Halil Şıvgın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

