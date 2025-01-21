Siyasilerden Kartalkaya'daki otelde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gibi çok sayıda siyasi Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında vefat edenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im milletimizi her türlü afetten korusun.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

: Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangından dolayı çok üzgünüz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Bugün saat 03:27'de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen elim yangın hadisesi hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu elim olayın ardından yaraların en kısa sürede sarılması ve gereken tüm önlemlerin alınması için devletimizin ilgili kurumları büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR: Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM: Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın sonucu yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü kazadan korusun inşallah.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI -TANITIM VE MEDYA BAŞKANI HAMZA DAĞ: Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın sebebiyle derin bir üzüntü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.