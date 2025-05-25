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Siyasilerden Necip Fazıl Kısakürek'e anma mesajları

Bakanlar ve siyasiler vefatının 42. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı. İşte bakanların ve siyasilerin Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümü için sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları...

AA25 Mayıs 2025 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Siyasilerden Necip Fazıl Kısakürek'e anma mesajları
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Bakanlar ve siyasiler Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42. yıl dönümünde andı. Bakan ve siyasilerin Necip Fazıl Kısakürek için yayınladığı mesajları şu şekilde:

"ÜSTAD, ESERLERİYLE NESİLLERE YOL GÖSTERMEYE DEVAM ETMEKTEDİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 42. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şair, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Necip Fazıl, Anadolu'nun ruh köklerini iyi bilen, kalemini ve kelamını milletimizin yeniden ayağa kalkmasına adayan, şiirleri ve konferanslarıyla büyük ufuklar açan müstesna bir değerimizdi. Vefatının üzerinden geçen 42 yıla rağmen asla unutulmayan Üstad, eserleriyle nesillere yol göstermeye devam etmektedir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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