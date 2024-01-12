Siyasilerden şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırı sonucunda 5 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin yaralandığını duyurdu. Siyasilerden birçok isim şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz mesajında, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Acımız çok büyük... Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TERÖRLER MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 askerin şehit düştüğü operasyona ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun.

Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim.

Milletimizin başı sağ olsun.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: SON TERÖRİST SÖKÜLÜP ATILANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başsağlığı mesajında "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selâmeti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." açıklamalarına yer verdi.