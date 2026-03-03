Siyonist lobi tahrikli İran saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi uzak tutmak için tüm önemleri aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ev Sahibi Türkiye-Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çekmeköy'de menfur saldırıda vefat eden öğretmenimize rahmet diliyorum. Büyük bir fedakarlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum. Öğretmenlerimize dönük şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz.

İnancımızda ve kültürümüzde kabul edilemez bir davranıştır. Bakanlığımız idari sözleşmeyi başlatmıştır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmen ve öğrencimize de acil şifalar diliyoruz.

Bir araya gelmemize vesilen olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 500 bin konut projesi kapsamında birazdan kurasını çekeceğimiz 31 konutun ülkemize ve Ankaramıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu anlamlı törenimizi aynı zamanda aynı zamanda 11 ayın sultanı Ramazan'ın manevi lezzetini milletçe tattığımız bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

"GERİLİM DALGASI GÜNDEN GÜNE YAYILMA EĞİLİMİ GÖSTERİYOR"

Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki diğer topraklarda yaşayan kardeşlerimiz Ramazan'ı yine mahzun karşılıyor. Somali'de Sudan'da Arakan'da ve daha pek çok yerde mazlumla Ramazan'ı buruk bir kalple geçiriyor. Bölgemizdeki gerilim dalgası günden güne yayılma eğilimi gösteriyor.

Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara İran'a karşı düzenlenen hava harekatı eklendi. Kardeş ülkelere yönelik drone ve kamikaze saldırıları da istikrarsızlığı derinleştirdi. Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler cereyan ediyor. Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ülkemizi bu tehlikelerden uzak tutmak için tüm önlemleri alıyoruz. Sorunların masa başında adil ve hakkaniyetli bir çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Biz millete hizmet yoluna çıkmış bir kadroyuz. bu milletin hizmetkarı olmayı kendimiz için şeref ve haysiyet meselesi olarak görüyoruz. Önümüze konulan tüm engellerin aziz milletimizin basiretiyle aştık.

Aynı maziyi paylaşmanın, aynı ufka bakmanın ne manaya geldiğini kalplere ve zihinlere titizlikle nakşettik.

"BARINMA İHTİYACI MALİYETLERİ KONUSUNDA FARKLI PROJELERİ DEVREYE ALIYORUZ"

Özellikle altyapı ve şehircilik konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalıştık. Şehirleri yalnızca bina ve meydanlardan ibaret görmedik, yaşayan, nefes alan, hafızası olan canlı birer varlık olarak gördük. Şehirleri insanıyla, tabiatıyla, mimarisiyle birer sanat eseri olarak gördük. Şehirleri medeniyetimizin şiirleri olarak gördük. Bu anlayışla sayısız eseri, yatırımı, şehirlerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Barınma ihtiyacını olabilecek en düşük maliyetlerle giderilmesi konusunda farklı projeleri devreye alıyoruz. Kentsel dönüşüm seferberliğimizi 2011'de Başakşehir'de başlattık. Milyonlarca ev ve iş yerini dönüştürdük.

"ÇOK RAHAT BİR ÖDEME PLANI OLUŞTURDUK"

TOKİ'miz bu süreçte fevkalade bir performans ortaya koydu. 1 milyon 740 bin konut milletin hizmetine sunuldu. 5 milyonu aşkın vatandaşımızın emniyetli yaşam ortamlarında ikametini sağladık. Deprem bölgesinde en büyük başarı hikayesini yazdık. 3 yıl içinde 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık.

455 bin konutun altyapı masraflarının tamamını devlet olarak biz üstlendik ve kalan fiyat üzerinden yüzde 50 indirim yaptık. Depremzedelerimiz için çok rahat bir ödeme planı oluşturduk. Yeni evlerine yerleşecek vatandaşlarımız ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. Devamında ise 18 yıla yayılan sabit ve çok düşük bedelli taksitlerle ödeme yapacaklar. Peşin ödemek isteyenler de Mecliste yapılacak düzenlemelerde dörtte biri fiyatına ev sahibi olacak. Kredi kullanacak kardeşlerimiz ise kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sağlayacak.