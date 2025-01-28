İsrail, kutsal kitaplara atıf yaparak Filistinlilere yönelik zulmü ve katliamları meşrulaştırmaya çalışıyor.

Filistin topraklarında zorla kurulan, onlarca yıldır zorbalık ve işgalle genişleyen İsrail devletinin gerçek yüzü, Gazze'deki katliamlarda dünya tarafından daha net görüldü. Siyonist devletin bu zihniyetine dünyanın dört bir yanından tepkiler iyice büyüdü.

İsrail devletine tepkilerini göstermekten çekinmeyenler arasında Siyonizm karşıtı Yahudiler de var. Onların önde gelenlerinden, Haham Yisrael Dovid Weıss, 24'e konuştu.

Haham Weıss, "Çünkü biz dine sadığız. Siyonist İsrail devletinin kurulmasına karşı çıkıyoruz çünkü bu bizim Tevrat'ımıza aykırı. Bu Allah'a karşı bir isyandır. Başka bir halkı işgal edip Yahudi devleti kurmamıza izin yok." dedi.

Weıss, Siyonist devletin Musevilik inancında yeri olmadığının altını özellikle bir kez daha çizdi. Weıss, "Siyonist bir devletin kurulması kabul edilemez. Çünkü bu Musevilik dinine aykırı. Musevilik Allah'a itaat etmek, Tevrat'ın kanunlarını korumak, öldürmemek ve çalmamak, iyilik yapmak, Tanrı'ya itaat etmektir. Siyonizm ise, İsrail devletinin kurulmasıdır. Bu milliyetçiliktir." İfadelerini kullandı.

24'e açıklamalarda bulunan Siyonizm karşısı Haham Weıss, İsrail'in Musevilere zarar verdiğini söyledi. Siyonist karşıtı Haham "İsrail ve onu destekleyenler, her eleştiriyi ya da tepkiyi Yahudi karşıtlığı zeminine çekmeye çalışıyor." dedi. Weıss, bunun doğru olmadığını açıkça söyledi.

Haham Weıss, "Musevilik Allah'a hizmet etmektir. Müslümanlarla barış ve uyum içinde birlikte yaşamaktır.. Siyonizm ise tamamen başka bir yönde. O milliyetçiliktir. Başka bir halktan toprak almak ve toprak üzerinde kontrol sahibi olmaktır. Kusurlu bir planı geliştirmektir. Bunun karşısında durmak ise Yahudi karşıtlığı değildir." ifadelerini kullandı.

HAHAM WEISS'A GÖRE ASIL YAHUDİ KARŞITI OLAN, İSRAİL DEVLETİ

Weıss, "Aksine İsrail devleti antisemitik bir devlet. Çünkü kan döküyorlar ve nefrete neden oluyorlar. Dünya çapında Musevilere karşı nefreti körüklüyorlar. Bu yüzden onlar antisemitizm'in kelime anlamı." dedi. Öte yandan Yisrael Dovid Weıss, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini söyledi.

Weis, "Filistin'deki, Gazze'deki insanlara yapılan korkunç bir soykırım ve bu kabul edilemez. Burada Yahudilerin dövüldüğünü görüyorsunuz. Ancak Filistin halkının devam eden ölümleri ve acısı, terörist oldukları veya Yahudilere karşı oldukları için değil. Sadece hayatlarını yaşamaya çalıştıkları için." ifadelerini kullandı.

HAHAM WEISS ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDA AÇILAN DAVAYI DA DESTEKLİYOR

İsrail'in işlediği suçlara karşı ise Weıss, "Bunun saf kötülük olduğunu, bir soykırım olduğunu ve antisemitist olmadığını kabul edecekler. Aksine, Siyonist İsrail devleti denen bu barış engelini kaldırmak lazım. Bu Museviler için iyi olacak." dedi. Öte yandan Weıss, sözlerine "Gerçek çözüm bu görece yeni devleti bitirtmektir." İfadesine ekledi.

Musevilerin, Müslümanların ve Yahudilerin yıllardır uyum içinde olduğuna dikkat çeken Weıss, "Bunu Museviler, Müslümanlar ve Hristiyanların yüzlerce yıldır uyum içinde yaşadığı, farklı bir dini yapıya sahip güzel topraklarda yapıyorlar. Neden eskisi gibi olmasın? Öyle olmak zorunda. Sadece bu engeli, yeni başlayan ve şeytani sebeplerden dolayı dünya hükümetleri tarafından desteklenen kusurlu bir hareket parçasını ortadan kaldırmamız gerekiyor." dedi.

TRUMP'TAN ÜMİDİ VAR

Amerikan vatandaşı olan Haham Weıss ülkesindeki durumu da değerlendirdi.

ABD hükümeti İsrail'i desteklerken sabah akşam kendilerinin de protesto düzenlediğini söyledi.

Weıss, yeni başkan olan Donald Trump için ümit var olmaya çalıştıklarını kaydetti.