Güncel

Siyonizmin eteklerine sarılan Yunan ve Rum'a net mesaj... ''Türk askeri vazgeçilmez bir gerçek''

KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, GKRY, İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan yeni işbirliği anlaşmasına tepki göstererek, 'Silahların gölgesinde çözüm olmaz. Ada'da Türk askeri barışın ve istikrarın teminatıdır. Onların varlığı pazarlık unsuru değil, halkın güvenliği için vazgeçilmez bir gerçektir.' dedi.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 13:55 - Güncelleme:
Siyonizmin eteklerine sarılan Yunan ve Rum'a net mesaj... ''Türk askeri vazgeçilmez bir gerçek''
Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre Öztürkler, bir televizyon programında konuştu.

Öztürkler, 21-25 Aralık Şehitler Haftası vesilesiyle yaptığı değerlendirmede, "Bu topraklarda özgürlük ve varoluş mücadelesi veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların fedakarlığı bugün hala yolumuzu aydınlatan en güçlü meşaledir. Bizim yolumuz, onların bıraktığı izdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye karşıtı ittifak kuran şer 3'lüsüne ültimatom: Baştan ölü doğdu

GKRY ile İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan yeni işbirliği anlaşmasına tepki gösteren Öztürkler, "Bu silahlanma kime karşıdır, neyin hazırlığıdır? Silahların gölgesinde çözüm olmaz. Gerçek niyetiniz güven değil, baskıysa bunu açıkça söyleyin. Zaten bize uygulattığınız izolasyonlardan bunu görüyor, biliyoruz." diye konuştu.

"DİPLOMASİ YERİ MEDYA ÖNÜ DEĞİL, MASADIR"

Rum tarafının son dönemde attığı adımların, bölgede artan askeri işbirlikleriyle birlikte gerilimi tırmandırdığını vurgulayan Öztürkler, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in "Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına güvenerek Türkiye'yi köşeye sıkıştırma girişimlerine" de değindi.

Görüşmelerin sürdüğü bir dönemde medya üzerinden verilen mesajlarla sürecin manipüle edilmeye çalışılmasının çözüm arayışına zarar verdiğini kaydeden Öztürkler, "Hayal satmak yerine gerçek niyetinizi muhataplarınıza doğrudan söyleyin. Diplomasi yeri medya önü değil, masadır." değerlendirmesini yaptı.

Rum Başpiskoposu'nun "ulusal ötenazi" sözlerine tepki: Zihniyetlerinin açık bir itirafı

"TÜRK ASKERİ BARIŞIN VE İSTİKRARIN TEMİNATIDIR"

Türk askerinin adadan çekileceğini düşünen çevrelere de seslenen Öztürkler, güvenlik dengeleri, uluslararası anlaşmalar ve bölgesel tehditlerin ortada olduğunu vurgulayarak, bu yöndeki söylemlerin sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

Öztürkler, Türk askerinin barışın ve istikrarın teminatı olduğunu vurgulayarak, onların varlığının pazarlık unsuru değil, halkın güvenliği için vazgeçilmez bir gerçek olduğunu ifade etti.

Son dönemde yapılan yatırımlara da dikkati çeken Öztürkler, ekonomik kalkınma amacıyla farklı alanlarda yürütülen çalışmaların toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını ve projelerin devam ettiğini bildirdi.

Çözüm yerine provokasyona kalktı

