Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim"e başvurular 48 saat dolmadan 1,5 milyonu aştı. Vatandaşlar projeye büyük ilgi gösterirken bankalara akın etti. Ev sahibi olma hayalini kuran dar gelirliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken; muhalefet ise projeden rahatsız oldu.

ASILSIZ İDDİALARDA BULUNDU

Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca kişiye ev umudu olan projeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Projenin hiç bitmeyeceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarla dolu ifadeleri şöyle:

"Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum. Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye..."

BANKER BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayıcı ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesi ve Erdoğan'ı hedef alması tepkileri de beraberinde getirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Sizin bu ülke için ne projeniz, icraatınız var" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

TOKİ'NİN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI PROJELER SAYMAKLA BİTMİYOR

TOKİ'nin AK Parti döneminde 20 yılda yaptığı projeleri görmezden gelen Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinin bitmeyeceğini iddia etti. Oysa TOKİ, AK Parti döneminde 20 yılda Türkiye'nin dönüşümüne en çok katkı sağlayan kurumların başında geldi. 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaparak hem deprem tehlikesine karşı büyük bir güven sağlayan TOKİ hem de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptı. TOKİ ayrıca 1395 okul, 20 üniversite, 997 spor salonu, 44 kütüphane, 215 yurt/pansiyon, 340 kamu hizmet binası, 269 hastane, 99 sağlık ocağı, 1485 ticaret merkezi, 922 cami, 20 stadyum yaptı.