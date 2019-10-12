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''Sizin yeriniz oralar değil bizim yanımız''

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Yavrumu çok özlediklerini belirten anneler, “Sizin yeriniz oralar değil, bizlerin yanı” dedi.

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Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 38’inci gününde de devam ediyor. 4 yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından kaçırılarak dağa götürülen kızı Fadime Levent için Kütahya’dan gelen Hatice Levent, evladını alana kadar burada olacağını söyledi. Levent, “Yavrumu çok özledim. Her söz boğazımda düğümleniyor. Yavruma kavuşmak istiyorum. İnşallah yavrularımızı bırakırlar, yavrularımız bize gelir inşallah. Yavrum ne olur dizimin dibine gel. Senin yerin oralar değil, benim yanım, bizim yanımız. Ne olur yavrum, bizim yanımıza gelin. Yavrularımızı çok özledik. Fadime’mi çok özledim. Kardeşleri çok özledi. Fadime’m ne olur dizimin dibine dön, Fadime’m gel. Yavrumu alana kadar buradayım” dedi. 

İŞTE SİZE BİR FIRSAT 

Ağrı´nın Hamur ilçesinden HDP Diyarbakır İl Binası önüne gelerek 2014’te lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim’de oturma eylemine başlayan Süheyla Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyine terör örgütü PKK/PYD ile DEAŞ’a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın kızı Hayal’in dağdan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olması için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. 

BURADA BEKLİYORUZ 

Demir, “8 gündür buradayım. Burada çocuklarımız için oturuyoruz. Umudumuz odur ki, çocuklarımız geri dönsün. Buradan onlara çağrım var. Elinize fırsat geçmişken Türk askerlerine teslim olun. Hiç direnmeye gerek yok. Bak biz sizi burada bekliyoruz. Türk askerine teslim olun ki gelin birlikte eve dönelim. Artık barış diyoruz. Allah Türk askerine kuvvet versin, kolaylık versin. Allah’tan umudumuz kesilmez biz yine de burada bekliyoruz onları” diye konuştu.   

Terör örgütü YPG/PKK Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı!

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