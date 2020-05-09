İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına alüminyum folyo sarmış
Güncel

Sızma girişiminde yakalanan teröristler, vücutlarına alüminyum folyo sarmış

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn'a, Türk askerine saldırı düzenlemek için sızmaya çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı. Teröristlerin termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardığı görüldü.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:57
ABONE OL

Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn'da görevli Türk askerine yönelik saldırı planlayan PKK/YPG’li 2 terörist, havanın kararmasını bekleyip, bölgeye sızmaya çalıştı. Nöbet tutan askerler tarafından fark edilen teröristler, anında yakalandı. Termal kameralara yakalanmamak için vücutlarına alüminyum folyo sardıkları görülen teröristler ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristler sorgularında, Türk askerine yönelik eylem yapmayı planladıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.

61 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.