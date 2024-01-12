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Skandal açıklama... CHP'nin tartışmalı adayı Erdal Beşikçioğlu'nun ''imam hatip'' hazımsızlığı

Mansur Yavaş ile partisinin arasını açan ve tartışmalara sahne olan CHP'nin Etimesgut Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Erdal Beşikçioğlu, İmam Hatip Liseleri hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında tepki çeken sözlere imza atan CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, “İmam hatip lisesinden mezun olmak gençler için büyük bir travma” dedi.

12 Ocak 2024 Cuma 19:04 - Güncelleme:
Skandal açıklama... CHP'nin tartışmalı adayı Erdal Beşikçioğlu'nun ''imam hatip'' hazımsızlığı
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CHP'nin Etimesgut Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Erdal Beşikçioğlu yaptığı basın toplantısında büyük bir gafa imza attı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

Beşikçioğlu, Anadolu liselerinin sonradan imam hatibe çevrildiğini iddia ederek "imam hatip lisesinden mezun olmak gençler için büyük bir travma" ifadelerini kullandı. Beşikçioğlu'nun adaylığı Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş tarafından kabul görmediği ve tartışmalara sebep olduğu konuşuldu. Yavaş'ın "Etimesgut milliyetçi kesimin yaşadığı bölge. Solcu bir aday bize oy kaybettirir. Büyükşehir tehlikeye girer" açıklamalarını yaptığı kulis bilgileri arasında yer aldı.

ESKİ CHP'Lİ MEHMET SEVİGEN: KEŞKE İSTİFA ETSE

Eski CHP'li Mehmet Sevigen ise partide yaşanan Yavaş ve Beşikçioğlu krizini yorumladı. Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmeyeceğini bunun ancak blöf olduğunu söyleyen Mehmet Sevigen, "Blöf yapıyor keşke istifa etse, bütün Türkiye ve CHP kurtulmuş olur. Ama buna cesaret edemez. Mansur Yavaş bana göre Ankara'da çok iyi bir belediye başkanı değil. Bütün CHP'liler CHP'ye hakaret etmiş, MHP'den ayrılmış bir insanı içimize sindirdi ama Mansur Yavaş CHP genel başkanının ve örgütünün belirlediği ismi kabul etmiyor sindiremiyor. CHP onun babasının çiftliği mi? Benim gözümde Mansur Yavaş hayırsız evlattır. 5 yıldır CHP sana belediye başkanlığını verdi CHP'nin örgütünün getirdiği adama itiraz edilir mi ya? Bu kadar vefasızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.

CHP'DE ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KAVGASI

Mansur Yavaş ile parti yönetimi arasında iki ilçenin aday belirleme görüşmeleri sırasında tartışma yaşanmıştı. Yönetimin Etimesgut Belediye Başkanlığı için oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi sonrası Yavaş, masadan kalkmıştı.

MANSUR YAVAŞ ŞİMDİ NE YAPACAK?

Mansur Yavaş, Etimesgut Belediyesi için İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın aday gösterilmesini istedi, "Yoksa adaylıktan çekilirim" resti çekti. Ancak talebi kabul edilmeyerek oyuncu Erdal Beşikçioğlu aday yapıldı. Yavaş'ın tavrı merak konusu oldu.

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