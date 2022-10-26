Skandal gerçek! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şefi Karayılan'ın yakın adamı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Ekonomik alan Merkezi' içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Mustafa Demir, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılmasının ardından 14 Mayıs'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir'in Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde özel kalem müdür olarak görev yaptığı tespit edildi. Demir'in Diyarbakır'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik Çalışmalar ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğünde tekniker şef olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Demir, 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le fotoğraf paylaşarak "Güleryüz ve samimiyetinden dolayı başkanımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Demir'in 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DİJİTAL MATERYALLERDE TERÖRİST GÖRÜNTÜLERİ

Sabah'ın haberine göre, Demir'in dijital incelemelerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve üst yönetiminde bulunan örgüt mensuplarının görüntülerinin olduğu tespit edilirken, aynı zamanda HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden ve müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Sonay Bakar'ın da görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

İHALE VE RUHSAT KARŞILIĞINI ÖRGÜTE AKTARDI

Gizli tanık Ulaş'ın Demir hakkında verdiği ifadesinde, KCK Türkiye Mali Yapılanması sorumlusuna bağlı olarak Mersin Akdeniz Belediyesi'nde örgütsel faaliyetlerde yer aldığını, bu kapsamda belediye tarafından imar, ihale ve ruhsatlar işlemleri karşılığında ilgili kişilerden örgüt adına vergilendirme adı altında aldığı paraları KCK Türkiye Maliyesine aktardığını anlattı. Ulaş gizli tanık, "2012 sonlarında hırsızlık, yolsuzluk suçlaması ile örgüt tarafından görevden alındı ve sonrasında örgütten ihraç edildi. Örgütsel çalışmalar yürüttüğü süreç içerisinde çok defalar legal ve illegal yollardan Kandil ve Gare alanına giderek maliye sorumluları ile görüşmeler yaptı. KCK Türkiye Maliye yapılanmasından ihraç edildikten sonraki süreçte yine legal ve illegal yollardan Gare alanına giderek bizzat Murat Karayılan ile görüşmeler yaptı. Murat Karayılan tarafından kendisine bizzat bağlı olarak çalışmalar yürüttüğünü, bu kapsamda büyük iş adamlarının vergilendirilmesi için görevlendirildiğini biliyorum. Halen KCK Türkiye Maliye yapılanması ve HPG Maliye yapılanmasından bağımsız olarak Karayılan'ın bizzat yönlendirmesi ile Türkiye'de vergilendirme faaliyetlerinde yer almaktadır. Örgüt adına tahsil ettiği paraların bir kısmını zimmetine geçirdiğini ve yakın akrabaları adına mal mülk satın aldığını duydum" dedi.

PKK'LILARA SAHTE KİMLİK VE PASAPORT DÜZENLEMİŞ

Demir'in PKK mali alan yapılanması içerisinde kurye olarak uzan yıllar faaliyet yürüttüğünü söyleyen Ümit G., PKK'nın kadrolarının Demir'i iyi tanıdığını dile getirerek, PKK Mali Alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten tüm kadro örgüt mensuplarını ve belediyeler içerisinde siyasi kimlikleri altında örgüt adına faaliyet yürüten tüm örgüt mensuplarını tanır. PKK Mali Alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve diğer tüm örgüt mensuplarıyla Diyarbakır'da bulunan il ve ilçe belediye başkanlıklarında ve 75 metre yol üzerinde bulunan kafelerde geçmiş dönemlerde düzenlenen örgütsel içerikli toplantılara katılırdı. Mustafa Demir kuryelere araç, sahte kimlik, sahte pasaport ayarlayan şahıslardandır" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLERE YARDIM

İddianamede yer alan MASAK raporunda ortaya çıkan gerçekte, Demir'in HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sözcülüğünü yaptığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile irtibatı tespit edilen ve KHK'lar kapsamında ihraç edilen kişilere Hak ve Adalet Platformu aracılığıyla banka üzerinden transfer işlemlerinin olduğu belirlendi. İddianamede Demir'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün KCK sistematiğine bağlı ekonomik alan merkezi yapılanması içerisinde terör örgütünün ideolojisi ve talimatları doğrultusunda gizliliğe riayet ederek faaliyet yürüttüğü anlatıldı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik alan yöneticisi olduğu aktarılan Demir'in sosyal medya paylaşımlarının ise terör örgütü propagandası yapmak suçunu oluşturduğu kaydedildi.