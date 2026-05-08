İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2026 Cuma / 22 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3552
  • EURO
    53,2537
  • ALTIN
    6832.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Skandal görüntüler Bakanlığı devreye soktu: Engelli bireye şiddete af yok!
Güncel

Skandal görüntüler Bakanlığı devreye soktu: Engelli bireye şiddete af yok!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren bir özel bakımevinde ortaya çıkan görüntüler sonrası teftiş süreci başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, engelli bireylere yönelik kötü muameleye karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket edildiğini bildirdi.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 00:02 - Güncelleme:
Skandal görüntüler Bakanlığı devreye soktu: Engelli bireye şiddete af yok!
ABONE OL

Bakanlıktan, bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 27 Nisan'da meydana gelen olayın Bakanlığa intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın ise İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği bildirildi.

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
  • bakımevi şiddet
  • beylikdüzü bakımevi

ÖNERİLEN VİDEO

8 saniyelik şov pahalıya patladı: Polis cezada acımadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.