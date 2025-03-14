İstanbul Şişli'de CHP meclis üyesi Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde ikili arasındaki tartışma giderek büyüyor ve Özcan, kadına fiziksel şiddet uyguluyor. Ofisteki bir başka kadın, şiddeti durdurmaya çalıştı. Ancak Özcan, kadını feci şekilde darp etmeyi sürdürdü. Bir süre sonra kadın olay yerinden uzaklaştırıldı.

Bununla da yetinmeyen Özcan, kadının arkasından hakaretler savurmaya devam etti. Skandal anlar, iş yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler nedeniyle Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak Özcan'ın istifasının alınması talimatını verdiği parti kaynaklarınca açıklandı.

Skandal görüntüler üzerine Özcan, CHP'den istifa ettirildi.