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Skandal görüntüler! Kadıköy'de rüşvete zam bile yapmışlar

Şükrü Saracoğlu etrafındaki seyyar satıcıları haraca bağlayan Kadıköy Belediyesi'nde görevli iki zabıta, polis operasyonuyla yakalanmıştı. Seri numaraları alınmış paralarla yakalanan zabıtalar, tutuklandı. O anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Geçen yıl 3 bin TL olan tarifenin bu yıl 4 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyleyen esnaf, “Dayanacak gücümüz kalmamıştı.' diye isyan etti.

19 Ağustos 2022 Cuma 09:06 - Güncelleme:
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İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde seyyar satıcılardan rüşvet aldığı belirlenen 2 zabıta, polis tarafından yakalanmıştı. Rüşvet çarkını açığa çıkaran seyyar satıcının ifadesine ve operasyon öncesi çekilen takip görüntülerine TRT Haber ulaştı.

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde görevli 2 zabıtanın Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresindeki rüşvet oyununu, seyyar satıcının şikayeti ortaya çıkardı. İfadede geçen yıl 3 bin lira olan rüşvetin, bu yıl 4 bin 500 liraya çıkarıldığı da yer aldı.

Rüşvet vermek zorunda kalan seyyar satıcılardan biri "Bu kişilere 3 senedir rüşvet veriyorum. Her maç günü benden gelip para istediler. Rüşvet vermediğimizde tezgah açtırmıyorlardı. Maddi menfaat sağlayamadıkları kişilere tezgah açtırmıyorlardı. Artık rüşveti ödeyecek durumumuz kalmadı" diye konuştu.

SEYYAR SATICI ŞİKAYETÇİ OLDU

Stat çevresinde tezgah açan seyyar satıcı mali şube polisine gelerek şikayetçi oldu.

Müştekiler geçen yıla oranla bu yıl istenen rüşveti artık ödeyemediklerini beyan etti. Ardından polisle iş birliği yapıldı.

RÜŞVETÇİ 2 ZABITA TUTUKLANDI

İstanbul Mali Şube polisi 4 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde operasyon düzenledi. Seri numaraları önceden alınan para, rüşvet alışverişinde kullanıldı.

Ekipler 2 zabıtayı suçüstü yakaladı. Birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlendi.

İkisi zabıta da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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