Skandal görüntüler ortaya çıktı! Teröristlere ''Gerilla'' deyip halay çektiler

HDP'nin "Çözüm Bizde, Savaşlara ve Sömürüye Hayır" sloganıyla 7 Ağustos Pazar günü İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenlediği mitingde skandal görüntüler ortaya çıktı.

Mitingde bir grup HDP'li, Mehmetçiği şehit eden PKK'lı teröristleri "Gerilla" diye tanımlanıp, halaylar çekti.

TSK'NIN TERÖR OPERASYONLARINI HEDEF ALDI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzelediği operasyonları hedef alarak "Türkiye halkları sizin savaş konseptinize onay vermeyecek, müsaade etmeyecek. Çünkü Türkiye halkları savaş değil; çözüm, barış ve diyalog istiyor" dedi.

TERÖRİST BAŞI ÖCALAN İÇİN SLOGAN ATILDI

Ayrıca mitingde terör örgütü PKK elebaşı, bebek katili Abdullah Öcalan için sloganlar atıldı ve serbest bırakılması istendi.

KADIKÖY'DE "ÖCALAN" SLOGANLARI VE POLİSE ŞİDDET!

HDP, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de yürüyüş düzenlemişti. HDP'li vekillerinde katıldığı yürüyüşte PKK lehine sloganlar atılmış ve polislere hakaret edilmişti. HDP'li Saliha Aydemir, görevini yapan polise yumruk atmıştı.