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Skandal ''HÜDA-PAR'' yalanı! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'MEB, HÜDA-PAR yanlısı vakıfla protokol imzaladı, HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

24 Aralık 2024 Salı 15:55 - Güncelleme:
Skandal ''HÜDA-PAR'' yalanı! DMM'den açıklama geldi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında yer alan "MEB, HÜDA-PAR yanlısı vakıfla protokol imzaladı, HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak." iddiası doğru değildir. İlgili vakfın okullarda derslere girerek herhangi bir eğitim vermesi gibi bir durum söz konusu değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, bir vakıf ile bir yıllığına, "ders saati dışında veli iznine bağlı ve gönüllülük esasına göre isteyen okullarda yarışma düzenleme"ye ilişkin protokol imzalamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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