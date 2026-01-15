İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı.

İBB'nin hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline alan firari Murat Gülibrahimoğlu ile aşk yaşadıklarını belirten Karaca, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'A Takımı'nın da yer aldığı uyuşturucu, yolsuzluk ve fuhuş sarmalını tek tek anlattı:

◗ "Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir; karşılığında Cebeci'deki maden döküm sahasından kazanılan paraları paslaşırlardı."

◗ "Döküm sahasından günde 50 milyon kazandıklarını anlatırlardı."

◗ "Yurtdışına kumar oynamaya gittik. Gülibrahimoğlu 5 dakikada 200 bin dolar kaybetti; bu paraları İBB'den kazanmıştı.

◗ "Özel uçaklarla ve çakarlı araçlarla gezerek aşk yaşıyorduk."

◗ "14 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı, bizim de kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır."

◗ "İmamoğlu'nun uçağının arka kısmında cinsel amaçlı kullanılan bir oda vardı."

◗ "Murat esrarı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp oradakilere ikram ederdi."

◗ "Telefonumdaki 48 bin 526 fotoğraf, 48 saat süren uyuşturucu partisinin ispatıdır."

◗ "İstanbul Riva'da gündüz restoran, akşamları gizli kumar oynanan yerde Emel Müftüoğlu masa kurdurup kumar oynatıyordu."

◗ "Murat, aynı sitede oturan Oktay Kaynarca ile yakın arkadaştı; uyuşturucu ve fuhuş partilerinde ona kadın hediye ediyordu."

İNKAR ETTİLER

Kaynarca "Murat arkadaşım ama fuhuşa aracılık etmedim" derken; Müftüoğlu da "Murat kumar oynamaz. Riva'daki yer mangal yeridir" diye konuştu.

VOLEYBOLCU D.Ç. SADECE İMAMOĞLU'NA AİTTİ

Rabia Karaca, kendisine gösterilen 15 numaralı fotoğraftaki kadının voleybolcu D.Ç. olduğunu belirterek, "D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi idi, ben de Murat'ın sevgilisiydim" dedi. Karaca, D.Ç.'ye dair şu ifadeleri kullandı: "Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. D.Ç., Murat ile beraber olmadı."