AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşümde Türkiye'de görülmemiş usulsüzlüğe imza attığını ileri sürdü.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li büyükşehir belediyesinin 20 yıldır kentsel dönüşüm çalışmalarında adım atamadığını belirtti.

"ÖRTÜLÜ İSTİFA MEKTUBUNUZU VERDİNİZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm daire başkanlığını kapatma kararı aldığını aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Kooperatiflere kamu kaynağı kullandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde Türkiye'de görülmemiş usulsüzlüğe imza attı. Şimdi Sayın Soyer'e sormak istiyoruz. Bu tarihi rezillik hangi akla mantığa hizmet ederek yapıldı. İZBETON ile ilişki ve işbirliği içerisinde olan milletvekilleriniz mi sizi bu bataklığa sürükledi? Yaşadığınız sorunun kaynağı milletvekillerinizin bu ilişkileri olabilir mi? Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığınızı kapatarak örtülü istifa mektubunuzu verdiniz. Kentsel dönüşüm ihtiyacının bu kadar yüksek olduğu yerde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatmak sizin örtülü istifanız olarak kayıtlara geçecektir. Kentsel dönüşüm projenizde demir çaldığınızı belgeleyen mühendislerinizi de cezalandırdınız. Aslında Örnekköy'deki inşaatın yeniden yıkım kararı Tunç Soyer'in İzmir'de kentsel dönüşüm gerçekleştirebilecek kapasitesinin olmadığının yeniden ispatıdır."

