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Skandal olay! ''Başörtünden utan'' diyerek aşağılamaya çalıştı

Kağıthane'de bulunan bir sitenin parkında bir genç, kadının çocuğunun köpeğe top attığını iddia edince tartışma çıktı. Kadınlar, köpeğe saldırmadıklarını söyleyince durumu kabul etmeyen genç, telefonuyla kadınları kayda alarak tahrik etti. Kadınlar ise durum karşısında gence sözlü ve fiziki olarak tepki gösterdi. Ortalığın karıştığı kavgada genç, “Türbanından utan” diyerek kadınları aşağılamaya çalıştı.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 15:55 - Güncelleme:
Skandal olay! ''Başörtünden utan'' diyerek aşağılamaya çalıştı
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Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitenin parkında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadının çocuğu topunu sokak köpeğine attı. Çocuğun topu köpeğe attığını gördüğünü iddia eden B.A. (30) duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine kadınlarla B.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, B.A. cep telefonunu açarak kadınları kayıt altına almaya başladı. Kadınları kayıt altına alarak hem tahrik eden hem de suçlayan B.A., dakikalarca onlarla kavga etti. Kendisine tepki gösteren kadınlara son olarak "Türbanından utan" diyerek aşağılamaya çalışan B.A. ardından parktan uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞ

Öte yandan videoyu kayda alan gencin, "Başıboş köpekleri toplayın" diyen vatandaşları tehdit eden bir hayvan hakları derneğinin yöneticisi B.A. olduğu, geçtiğimiz ay ise "halkı paniğe sevk etmek ve korku oluşturmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

B.A.'nın sosyal medyada sokak köpeklerine karşı çıkan vatandaşları 'öldürmekle' tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı.

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