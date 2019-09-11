Skandal olay! Her yerde Türk bayrağını indiren Rum aranıyor

KKTC yönetimi olaya karışan Rum'un kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. KKTC yönetimi, Rumlardan yaşanan olay üzerine izahat istedi.

Okul Müdürü Sözer Özkaramehmet de DHA'ya konuştu. Rumlarda zihniyet değişikliğinin olmadığını savunan Özkaramehmet şunları ifade etti;

RUMLAR DUVARDAN ATLADI

"Rumlar, 45 yıl sonra okulumuzun yanındaki Kilise'ye ayine geldi. Okul kapılarımız kapalı olmasına rağmen, Kilise tarafından yaya olarak okula bazı Rumlar geldi. Duvarlardan atladılar. Rumlardan erkek olan şahıs, önce Atatürk panomuzun olduğu köşeye yöneldi. Oradan Atatürk fotoğrafını almaya çalıştı.

Ama duvara iyi çaktığımız için fotoğrafı, oradan Atatürk resmini sökemedi. Daha sonra Kıbrıslı Türk liderlerimizin olduğu resimlere yöneldi. Oradan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ait fotoğrafı alarak cebine koydu. Aynı şahıs, okul avlusunda, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının olduğu direğe yöneldi. Daha sonra 10 dakika boyunca elindeki kesici aletle bayrağın bağlı olduğu ipi kesti. Bunu aralıklarla yaptı. İplerle birlikte bayrağı alıp, kaçtı."