29 Aralık 2025 Pazartesi
Güncel

Skandal paylaşımlar üniversiteyi ayağa kaldırdı

Pamukkale Üniversitesi öğrencisinin sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlar tepki topladı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 11:31
Skandal paylaşımlar üniversiteyi ayağa kaldırdı
Denizli Pamukkale Üniversitesine kayıtlı öğrencinin sosyal medyadan yaptığı milli birlik ve beraberliği aşağılayıcı, provokatif paylaşımlar büyük tepki topladı.

Denizli Pamukkale Üniversitesinde fizyoterapi eğitimi alan M.Ö.'nün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı Türklüğü ve Atatürkçülüğü aşağılayıcı paylaşımlar başta siyaset, sanat ve eğitim camiası olmak üzere kamuoyundan geniş tepki gördü. Tehdit ve provokasyon içerikli paylaşımları kınayanlar, Denizli Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü de etiketleyerek, PAÜ öğrencisi hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Yapılan idari soruşturmayla ilgili olarak PAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada; "Pamukkale Üniversitemizin adını ihlal ve istismar ederek sosyal medya hesaplarında bölücü, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici paylaşımlar yapan şahsın, yapılan incelemeler sonucunda üniversitemiz çalışanı olmadığı, aktif ders kaydı bulunmayan bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir. Sarf edilen kirli sözler açık bir provokasyondur ve asla kabul edilemez. Söz konusu şahıs hakkında Rektörlüğümüz tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Hukukun işletilmesi noktasında gereken adımlar ivedilikle atılmıştır. Üniversitemizde toplumsal huzuru hedef alan, millî ve manevî değerlerimize saldıran hiçbir girişime ve şahsa geçit verilmemiştir, verilmeyecektir. Unutulmamalıdır ki; üniversitemizin kimliğini taşıyan her şahıs, aziz milletimizin değerlerine ve devletimizin hassasiyetlerine sadakatle riayet etmek, birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü tutumdan uzak durmak zorundadır. Aksi takdirde, mevzuatın öngördüğü tüm idari ve adli yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır" dedi.

