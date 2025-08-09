Akraba kayırmacılığına sıkça rastlanan CHP'li belediyeler gündemden düşmüyor. Bunun son örneği Muğla'nın Dalaman Belediyesi oldu.

Skandal, belediyede açılan "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" sınavıyla patlak verdi. Belediyenin açıkladığı sınav sonucunda, yazılı sınavda yüksek puan alanların sözlü sınavda düşük puan aldığı, yazılı sınavda düşük puan alan 2 ismin ise sözlü sınavda yüksek puan aldığı görüldü. Yazılı sınavda 86 puan alan A.P.Y. sözlü sınavda 54, yazılı sınavda 70 puan alan Ü.C. ise sözlü sınavda 49 puanla atanmaya hak kazanamadı.

CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un kardeşi Sinan Durmuş ve yengesi Dilek Durmuş ise sınavda daha az puan almalarına rağmen mülakatta diğer adayların önüne geçti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, yazılı sınavda yüksek puan alanlar atanmaya hak kazanamazken, yazılı sınavda 66 puanla en düşük puanı alan Durmuş'un yengesi Dilek Durmuş sözlü sınavdan aldığı 78 puanla asil olarak atandı. Durmuş'un kardeşi Sinan Durmuş ise yazılı sınavda 70, sözlü sınavda ise 74 puan alarak yedek aday oldu.

ÇIKARILAN İŞÇİLER İÇİN ESKİ BAŞKAN TANIK OLDU

Nepotizmle çalkalanan belediye, işçi kıyımıyla da gündemden düşmüyor.

Seçimden sonra işine son verilen 100'ü aşkın işçi işe iade davası açtı.

Eski AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, işçilere mahkemede tanıklık yaparak destek oldu. Mahkeme işçilerden bir kısmının açtığı işe iade davasını haklı buldu.

