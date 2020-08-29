İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2020 Cumartesi / 10 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3345
  • EURO
    8,7048
  • ALTIN
    463.314
  • BIST100
    1100.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Skandal sonrası İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda deprem: Ayça Özok Ener istifa etti
Güncel

Skandal sonrası İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda deprem: Ayça Özok Ener istifa etti

Son dönemde önce gece kulübü olarak işletildiği iddia edilen sosyal tesisi ve terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu suçlamasıyla cezaevindeyken ölüm orucunda ölen Avukat Ebru Timtik'in dev posterinin Beyoğlu'ndaki merkezinin duvarına asılmasıyla gündeme gelen İstanbul Barosu'nda bir istifa yaşandı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener baro yönetiminden istifa etti.

DHA29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:08
ABONE OL

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener istifa etti. 

Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Özdemir Özok’un kızı olan Ayça Özok Ener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "İstanbul Barosu Başkanlığı’na sunduğum 27 Ağustos 2020 tarihli dilekçemde belirttiğim nedenlerle İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa ettiğimi meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Özdemir Özok’un kızı olan Ayça Özok Ener istifasını sosyal medya paylaşımıyla duyurduğu istifasının gerekçesini ise açıklamadı. 

Ener, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği öncesinde 2013-2017 yıllarında TBB Denetleme Kurulu Üyesi ve Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği görevleri yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.